Club partenaire de l’OL, Lyon-La Duchère oeuvre notamment dans la lutte contre toute forme de maltraitance. Dans un témoignage fort à Lyon Capitale, Jean-Christophe Vincent, président du club, est revenu pour la première fois sur ce qu’a vécu son fils, victime d’un prédateur sexuel et en appelle aux autorités.

Ce sont des affaires qui touchent chaque jour un peu plus le sport sans que vraiment quelque chose ne change. A l’image de la société, les violences sexuelles sont de plus en plus nombreuses et le football ne déroge pas à la règle. Ces dernières semaines, des accusations touchant la FFF sont sorties dans les médias sans que l’impact médiatique ne soit vraiment à la hauteur du sujet.

Ce silence, Jean-Christophe Vincent souhaite le briser et a choisi les colonnes de Lyon Capitale pour le faire. Directeur général délégué à la stratégie et aux relations publiques de 6e Sens Immobilier mais surtout président de Lyon-La Duchère, club partenaire de l’OL, il s’est livré pour la première fois sur l’histoire vécue par son fils, victime d’un prédateur sexuel au sein d’un club de roller de Lyon.

"Un éducateur a agressé quatre enfants. On l’a su par la tentative de suicide d’un gamin qui a laissé un courrier dans lequel il parlait des autres enfants. Il est d’ailleurs reconnu handicapé à 50 %. Notre fils a été convoqué par la police et, ce jour-là, on a compris ce qui s’était passé, a décrit le père de famille dans ce long témoignage. C’est un long calvaire qui a alors commencé jusqu’à la condamnation, en mars 2020, de ce type, Bruno Girard, à douze ans de prison pour viol sur mineur de moins de quinze ans et agressions sexuelles."

Dans ce témoignage poignant disponible sur notre site partenaire Lyon Capitale, Jean-Christophe Vincent revient également sur les difficultés à faire bouger les choses sur le sujet. Avec Lyon-La Duchère, des programmes sont notamment mis en place pour lutter contre toute forme de maltraitance. Un cheval de bataille qui n’a pas encore trouvé sa vraie résonance chez les élus afin d’en faire une véritable cause nationale. Peut-être le plus gros problème pour faire avancer les choses...