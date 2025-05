Entre hommage à Alexandre Lacazette et défiance envers John Textor, les émotions risquent de se retrouver mélangées ce samedi soir pour OL - Angers. Joueurs et staff espèrent que l'enjeu sportif prendra le dessus sur les contestations.

Ce devait être un jour de fête. Entre les 75 ans du club et la dernière d'Alexandre Lacazette, l'OL aurait aimé mettre les petits plats dans les grands. Ce sera quand même le cas avec un show pyrotechnique comme chaque fin de saison, mais il aura forcément un goût amer. La faute à un dernier mois de compétition raté depuis l'élimination en Ligue Europa contre Manchester United. Trois défaites en quatre matchs de Ligue 1 et une qualification pour la Ligue des champions qui s'est envolée.

Il reste encore un infime espoir, mais les critiques ont logiquement commencé à fuser, notamment sur le coaching de Paulo Fonseca. "Je comprends leur frustration. Nous avons nourri des espoirs, spécialement pour atteindre une compétition européenne importante pour le club. Mais ce match doit être l’occasion d’envoyer un message : montrer qu’on a toujours joué pour gagner, qu’on a tout fait pour atteindre nos objectifs. Même si on n’y est pas parvenus, le groupe est resté sérieux du début à la fin."

Cherki : "J'espère qu'il n'y aura pas de débordements en tribunes"

À cette frustration sportive s'est ajoutée celle du flou artistique autour de la situation du club et de la menace de relégation administrative. John Textor est forcément dans le viseur des supporters, comme les sifflets et la banderole à Monaco ont pu le montrer. Ce samedi, il devrait forcément y avoir un mouvement de contestation des deux groupes de supporters envers le propriétaire du club. Néanmoins, Rayan Cherki a appelé à ne pas oublier qu'il reste un enjeu dans ce match contre Angers et à ne pas tout mélanger, même s'il comprend. "J’espère qu’il n’y aura pas de débordements en tribunes. Si j’ai un mot à adresser aux supporters : un immense merci pour cette saison. Ils ont toujours été là. Sachez qu’on a tout donné. Il n’y a jamais eu un moment où on n’a pas respecté ce maillot. Si vous pouvez continuer à nous soutenir, ce sera précieux."

Le travail a plutôt été bien fait en tribunes depuis le début de la saison, il ne reste plus qu'à ce qu'il soit fait sur le terrain pour finir sur une note positive.