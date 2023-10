Ligue 1 : de futurs matchs de l’OL délocalisés aux Etats-Unis ?

Corentin Tolisso lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Dans une stratégie d’expansion internationale pour les droits de la Ligue 1, la LFP réfléchirait à l’idée de jouer des matchs aux États-Unis.

Et si John Textor n’était plus obligé de traverser l’Atlantique pour regarder un match de l’OL ? Il est encore bien trop tôt pour répondre à cette question, mais la réflexion de la LFP mène très clairement vers les États-Unis dans la volonté de séduire les futurs détenteurs des droits de la Ligue 1. Alors que l’appel d’offres pour les droits nationaux et internationaux a été lancé ces dernières semaines, la Ligue réfléchirait à l’idée de délocaliser des matchs français sur le sol américain.

C’est du moins une partie de la réflexion qui ressort de l’interview donnée par Benjamin Morel à Sports Business Journal. "Nous allons travailler en étroite collaboration avec notre futur partenaire de diffusion afin de présenter des matchs importants aux États-Unis, a déclaré le CEO de LFP Média. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes fonctions précédentes, de participer à de nombreux matchs internationaux et je sais que ce qui est important, c'est qu'ils aient un sens."

Les clubs favorables à cette délocalisation ?

Si l'idée de départ concerne en premier lieu le Trophée des champions ou la finale de la Coupe de France, des rendez-vous de Ligue 1 pourraient être rapidement mis en avant derrière les stars du PSG que peut être Kylian Mbappé. "Il faut que ce soit des matchs qui comptent. Nous voulons faire cela sur le long terme, et pas seulement comme des petits matchs d'exhibition ponctuels."

Un OL - OM pourrait donc avoir les faveurs de la LFP si l'idée de délocaliser des matchs de Ligue 1 vient à germer dans l'esprit des dirigeants du foot français. Si au niveau de l’image du championnat de France, cette idée aurait de quoi séduire, pas sûr que tous les clubs répondent favorablement à cette potentielle initiative, notamment au niveau de la logistique et de la fatigue qui peut découler d’un si long voyage pour une seule rencontre… Affaire à suivre.