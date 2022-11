Socle de l'OL depuis le début de la saison, les joueurs du centre de formation lyonnais ont les défauts de leurs qualités. Pour Armand Garrido et Nicolas Puydebois, ils sont trop livrés à eux-mêmes dans le contexte actuel.

Depuis le début de la saison et même avant le démarrage de ce nouvel exercice, l’OL avait décidé de miser sur un retour à l’ADN local pour retrouver les hautes sphères de la Ligue 1. Après un dernier exercice raté et une 8e place au classement, le club souhaitait revenir à certaines valeurs, estimant que la fierté lyonnaise pour aider à retrouver un standing. Au moment de partir en vacances cet hiver, la réalité est loin des rêves souhaités au départ. L’OL est toujours 8e et les maux de la saison dernière sont toujours là. Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont revenus mais tout n’a pas été balayé d’un revers de la main.

Les jeunes venus de l’Académie ne sont pas les principaux coupables de la situation actuelle mais c’est bien voir des jeunes de 19-20 ans performer plus que certains joueurs plus expérimentés qui interpellent. Alors qu’ils devraient être protégés voire biberonnés, ils sont lancés dans le grand bain et jouent presque les cadres. Sur les 15 premiers matchs, Castello Lukeba et Malo Gusto font partie des cinq Lyonnais avec le plus de temps de jeu. Leurs qualités n'est pas remise en cause mais note l'échec de certains "anciens" dans cet effectif ou dans le recrutement.

"Le centre n’est pas la solution. La solution est de les encadrer, de les préparer. Il faut comprendre qu’un jeune du centre de formation qui arrive en équipe première, il n’est pas là pour avoir du temps de jeu tout de suite, a précisé Armand Garrido dans Tant qu’il y aura des Gones. On ne peut pas l’entraîner et ne pas le faire jouer. Il faut réussir à le faire travailler à côté. Ce n’est pas LA solution, c’est une solution supplémentaire."

Les jeunes n'ont pas de référents expérimentés à leurs côtés

Educateur à l'Académie pendant presque 30 ans, Armand Garrido a formé la plupart des joueurs qui se retrouvent aujourd’hui titulaires avec l’OL. Il n’a certes pas caché sa fierté de voir par exemple 8 Lyonnais pur souche être alignés il y a quelques semaines mais cet ADN OL à tout va aurait également ses limites. Formé également par l’actuel coordinateur technique du FC Bourgoin-Jallieu, Nicolas Puydebois se rappelle d’une époque où intégrer le groupe pro était une étape difficile et où il fallait se donner les moyens. Les jeunes avaient des joueurs sur qui se reposer ce qui n’est plus le cas désormais.

"Pour prendre l’exemple de Karim Benzema, il est rentré dans une équipe qui tournait, qui marchait presque sur l’Europe. Il était obligé de se mettre au diapason. Aujourd’hui quand on fait entrer un jeune, c’est presque lui qui est au meilleur niveau. A l’époque, on mettait les meilleurs du centre et ils devaient se mettre au diapason pour être au niveau des joueurs de classe européenne. Ce n’est plus le cas désormais."

La formation à la lyonnaise a fait ses preuves depuis toutes ses années et va continuer à produire des futurs professionnels, malgré la saison compliquée du groupe de National 2. Seulement, comme l’a rappelé Laurent Blanc, ces jeunes pousses ont besoin d’expérience à leurs côtés afin d’éclore en toute sérénité.