Ligue 1 : l'OL a amélioré ses données athlétiques

Au fil des mois, les joueurs de l'OL ont considérablement amélioré leurs statistiques athlétiques en Ligue 1.

La dernière fois que la Ligue 1 avait fait un point sur les chiffres correspondant aux données athlétiques, c'était en novembre 2023. Sur ce sujet, l'Olympique lyonnais montrait des signes de progrès, après un début de saison aussi catastrophiques dans ce domaine que dans les résultats. Et en ce mois de mars, les statistiques fournies par le championnat de France témoignent à nouveau d'une progression.

Les Lyonnais courent plus

Ainsi, si l'on se concentre en premier lieu sur la distance parcourue par rencontre par l'ensemble des joueurs de l'équipe, l'OL a été mesuré à 116,8 kilomètres. Cela le classe 15e. Après avoir doublé Metz et Brest, il est désormais en plus devant le Paris Saint-Germain. En quatre mois, les joueurs de Pierre Sage ont gagné 1,5 kilomètre par affiche en moyenne.

Précisions toutefois que cela reste loin des meilleurs en la matière, à savoir Lens (121,3 km), Clermont (121,1 km) et Lorient (120,8 km). Ces éléments peuvent être mis en corrélation avec la possession de la balle, que les septuples champions de France (2002-2008) ont à 51,51% du temps, soit le 9e total de la compétition.

Plus de sprints, Caqueret le marathonien

Mais courir ne fait pas tout, encore faut-il mettre l'intensité nécessaire pour récupérer le ballon ou prendre de vitesse la défense adverse. Sur cette thématique aussi, le club rhodanien est plus performant. Avec 137 sprints par rencontre, il est toujours dans le bas du tableau (15e), mais il réalise 2,7 courses à haute intensité supplémentaires en comparaison à l'étude précédente.

Sur le plan personnel, on peut ajouter que Maxence Caqueret fait partie des footballeurs avalant le plus de kilomètres. Beaucoup plus constant et impactant dans ses prestations depuis janvier, le milieu de terrain parcourt en moyenne une distance de 11,8 kilomètres par sortie. Il est actuellement quatrième dans cette catégorie, non loin du premier, Johan Gastien, de Clermont (12 km).