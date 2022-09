Ligue 1 : l’OL compose avec un effectif à l’accent très français

Quand certains clubs misent sur les renforts venus hors des frontières, l’OL a décidé de réaxer sa politique sur la formation. Le club lyonnais a l'effectif qui compte le moins de nationalités différentes en Ligue 1 avec Montpellier.

Durant l’été, l’OL a voulu retourner vers du local pour redresser la barre. Après une dernière saison compliquée et la 8e place, le club lyonnais n’a pas mis longtemps à annoncer que la formation à la lyonnaise serait de nouveau mise au centre du projet sportif. Les dirigeants ont réussi à faire prolonger Maxence Caqueret et Anthony Lopes mais ont surtout ramené à la maison Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. S’il faudra attendre la fin de la saison pour savoir si cette stratégie a porté ses fruits, l’OL s’est avant tout tourné vers un recrutement national avec notamment les jeunes Johann Lepenant et Saël Kumbedi.

En Ligue 1, il est tout simplement le club avec le moins de joueurs étrangers dans son effectif. Avec les départs de Jason Denayer, Emerson ou encore Lucas Paquetà, le contingent venu d’au-delà des frontières français a rapetissé, Nicolas Tagliafico étant le seul à avoir débarqué entre Rhône et Saône durant l’été. Avec seulement 9 joueurs étrangers dans son effectif (Boateng, Pollersbeck, Lopes, Tagliafico, Diomandé, Toko Ekambi, Henrique, Tetê, Thiago Mendes), l’OL est bien loin de Toulouse et son recrutement international. Le Téfécé possède 17 nationalités différentes dans ses rangs. Mais comme il est coutume de le dire, il suffit de parler le même football pour avoir des résultats…