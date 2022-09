Ligue 1 : l'OL n'a jamais mené au score à l'extérieur

Maxence Caqueret (OL) et Benoit Badiashile (Monaco)(Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

En déplacement à Lens dimanche, l'OL va tenter de mettre fin à cette statistique. L'Olympique lyonnais n'a jamais mené au score à l'extérieur cette saison.

Pour l'OL, les joueurs, et peut-être encore plus pour Peter Bosz, le déplacement à Lens dimanche (20h45) lors de la 9e journée de Ligue 1 sera déterminant. 6e et déjà légèrement décroché du podium (six longueurs), l'Olympique lyonnais doit avant tout mettre fin à sa série de trois défaites de rang. Pour cela, il devra réaliser quelque chose qu'il n'a pas encore réussi à faire cette saison, mener au score à l'extérieur.

Après trois matchs loin de ses bases, le club rhodanien n'a récolté qu'un seul point (à Reims, alors qu'il a été battu à Lorient et Monaco). A chaque fois, il a encaissé le premier but, ce qui fait des partenaires d'Anthony Lopes l'une des équipes les plus souvent derrière au tableau d'affichage sur cet exercice 2022-20233 (261 minutes, 85 à domicile et 176 à l'extérieur. 15e au total).

Lens n'a jamais été mené à domicile

Cela va un peu mieux dans son grand stade car l'OL a mené durant 278 minutes cette saison, à chaque fois lors des affiches à la maison donc (7e meilleur bilan, 1er en prenant en compte le classement à domicile).

Une autre statistique est inquiétante avant le choc de dimanche contre les Sang et Or. Ces derniers ont couru après le score seulement 11 minutes depuis le début de l'exercice, et jamais dans leur enceinte de Bollaert-Delelis