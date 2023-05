Ligue 1 : l'OL sur le podium des équipes renversantes

Grâce à sa victoire contre Montpellier (5-4), l'OL est monté sur le podium des équipes marquant le plus de points après avoir été menées au score.

Ce n'était pas une spécialité lyonnaise en première partie de saison, mais depuis la trêve internationale pour la Coupe du monde, l'OL a largement inversé la vapeur. A l'image du scénario complétement fou contre Montpellier le week-end dernier (5-4), les coéquipiers d'Alexandre Lacazette sont désormais capables de renverser des situations.

L'OL a pris 13 points après avoir été mené

Après 34 journées, Laurent Blanc et son groupe sont sur le podium des formations ayant pris le plus de points après avoir été menées au score. Avec 13 unités, l'actuel 7e de Ligue 1 est simplement devancé par Marseille (21) et Lille (17). Clermont et Ajaccio sont par ailleurs à égalité avec l'Olympique lyonnais.

On peut également préciser que l'OL est l'équipe ayant glané le plus de points lorsqu'elle a été devancée par son adversaire d’au moins deux buts (4). Avant la rencontre face au MHSC, il avait déjà remonté le LOSC pour arracher le nul (3-3).