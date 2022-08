Ligue 1 : OL - Angers programmé le samedi 3 septembre à 19h

Tetê félicité par ses coéquipiers après son but contre Angers (3-2 le 3 avril 2022) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après avoir enchaîné deux matches contre Reims et Auxerre, l’OL accueillera Angers au Parc OL. La rencontre de la 6e journée a été fixée au samedi 3 septembre à 19h et sera retransmise sur Prime Video.

Trois matches en l'espace de sept jours, les organismes risquent d'être mis à rude épreuve. Sans Coupe d'Europe, l'OL doit tout de même faire face à un calendrier resserré puisqu'avec la Coupe du monde au Qatar, qui débute en novembre, les championnats nationaux se retrouvent condensés. Dans ce sens, le groupe de Peter Bosz clôturera son mois d'août par un déplacement à Reims, le 28, avant d'accueillir, trois jours plus tard, Auxerre au Parc OL (31 août). Mais les Lyonnais n'en auront pas fini d'entendre parler de la Ligue 1 durant cette semaine bien chargée.

Tetê avait marqué son premier but

Le samedi 3 septembre à 19 heures, ils donneront rendez-vous à Angers, encore une fois à domicile, pour le compte de la 6e journée de championnat. Ce match contre l'équipe dirigée par Gérald Baticle, passé par Lyon pendant dix ans notamment comme adjoint, sera retransmis sur les antennes de Prime Video. En avril dernier, Anthony Lopes et ses coéquipiers s'étaient imposés 3 buts à 2 à la maison, grâce au doublé de Moussa Dembélé et au but salvateur de Tetê, deux minutes après avoir fait ses débuts dans le Rhône.