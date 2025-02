Ligue Europa : Matthieu Louis-Jean (OL) se méfie du FCSB

Présent en Suisse pour assister au tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa, Matthieu Louis-Jean a réagi à propos du futur adversaire de l'OL. Le directeur technique lyonnais se montre méfiant au sujet du FCSB.

Il faisait partie de la petite délégation lyonnaise présente à Nyon, en Suisse, pour le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa. Matthieu Louis-Jean, comme Laurent Prud'homme, directeur général, était aux premières loges pour voir que le FCSB serait le futur adversaire de l'OL. Rendez-vous les 6 et 13 mars.

"Un club avec une grande histoire en coupe d'Europe"

A la suite de cet événement, dans lequel on a également pris connaissance de la totalité du tableau de la phase finale, le directeur technique rhodanien s'est exprimé sur la formation roumaine. "Ils sont premiers du championnat et ont fait une très bonne première partie de compétition. On sait que ce seront deux matchs difficiles, surtout là-bas, à Bucarest, où ils ont un stade assez chaud, a-t-il rappelé. Traditionnellement, c'est un club avec une grande histoire en coupe d'Europe. Ils sont habitués à ces rencontres, mais nous aussi. On va bien se préparer car on se doit d'être ambitieux."

Le dirigeant s'est aussi projeté, avec prudence, sur la suite. Les hommes de Paulo Fonseca, en cas de qualification, retrouveront la Real Sociedad ou Manchester United. "Maintenant, on arrive à des niveaux dans lesquels chaque tour est compliqué. Lorsqu'on voit les adversaires dans notre partie de tableau, c'est clair qu'elle est un peu plus complexe que l'autre, a-t-il reconnu. Mais affronter l'Ajax ou le FCSB, c'est tout aussi difficile."