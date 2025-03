Lindsay Rose (ex-OL) buteur avec l'île Maurice

Lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2026, Lindsay Rose, ex-défenseur de l'OL (2014-2016), a marqué un but avec l'île Maurice lors du nul face à l'Eswatini (3-3).

Après 948 jours sans marquer, Lindsay Rose a enfin retrouvé le chemin des filets dimanche après-midi lors du match face à L'Eswatini (3-3) dans un match de qualification pour le prochain mondial. En effet, le dernier but de l'ancien défenseur de l'OL remontait au 19 août 2022, lors d'un match nul avec son ancien club, le Legia Varsovie, face au KS Gornik Zabreze (2-2).

Lindsay Rose en grande difficulté cette saison

Depuis son départ de l'OL en 2016, Lindsay Rose a vécu de nombreuses complications physiques dans sa carrière, notamment au niveau des hanches. Convoquée par Guillaume Moullec avec l'île Maurice pour deux matchs de qualification pour la coupe du monde 2026 (face au Cap-Vert et à L'Eswatini), Lindsay Rose a retrouvé les terrains après plus de deux mois sans jouer la moindre minute avec l'Aris Salonique (Grèce). L'ancien Lyonnais a disputé l'entièreté des deux rencontres. Cependant, il n'a pas connu de succès avec une défaite face au Cap-Vert (1-0) et le match nul face à L'Eswatini (3-3).

Rose va affronter l'Angola de Mata

Avec seulement une victoire en six matchs, les "Dodos" sont très mal embarqués dans ce groupe D des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026. Il reste quatre matchs aux hommes de Guillaume Moullec, dont un face à l'Angola de Clinton Mata, pour croire en une qualification, même si leurs chances sont très minces. L'île Maurice doit désormais faire un sans-faute ou presque pour y croire jusqu'au bout.

Programme de l'île Maurice :

Île Maurice - Cap-Vert : 3 septembre 2025

Angola - île Maurice : 6 septembre 2025

Île Maurice - Cameroun : 8 octobre 2025

Île Maurice - Libye : 11 octobre 2025