Cherki, Fonseca, Mikautadze, Strasbourg, Manchester United… Libre-antenne avec Puydebois et Reale  

Après la trêve internationale, pas de match de l’OL à analyser ce lundi 24 mars dans TKYDG. Nicolas Puydebois fera son retour aux côtés d’Enzo Reale pour débattre de l’actualité lyonnaise avec vous.

Malgré la trêve internationale, il se passe toujours des choses du côté de l'Olympique lyonnais. En effet, la semaine dernière, de nombreux Lyonnais jouaient avec leur sélection respective. En effet, Georges Mikautadze a brillé avec la Géorgie en Ligue des nations, pendant que d'autres Lyonnais ont connu des complications. Certains sont même rentrés prématurément, comme Rayan Cherki et Malick Fofana. Nos consultants reviendront aussi sur le souhait de l'OL de passer par la case CNOSF pour tenter de réduire la sanction de Paulo Fonseca. Nicolas Puydebois et Enzo Reale aborderont également le match de vendredi prochain contre le RCSA et la double confrontation face à Manchester United en Ligue Europa. En résumé, cette émission libre-antenne questions/réponses de "Tant qu'il y aura des Gones" promet d'être bien remplie.

Questions, avis... l'espace dédié aux commentaires est à vous

Vous pouvez poster questions et avis sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace consacré aux commentaires de cet article. Certains seront retenus pour échanger avec nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Il sera par ailleurs possible de réagir en direct sur nos différents canaux de retransmission. Ce numéro de TKDYG sera à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.