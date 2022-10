Face aux différentes affaires qui peuvent toucher le foot ces derniers temps, l’OL a décidé de prendre le taureau par les cornes. Avec l’association "Colosse aux pieds d’argile", le club lyonnais a lancé une campagne de sensibilisation et de prévention des risques de violence sexuelle en son sein.

Le sujet est devenu une vraie problématique au sein du monde sportif et essentiellement dans le football. Quand des voix commencent petit à petit à se libérer, elles sont encore trop peu nombreuses pour faire avancer vraiment les choses. Face à ce défi, l’OL a décidé de prendre les devants au sein de sa formation concernant les violences sexuelles. Depuis mai 2022, le club lyonnais a noué une relation avec l’association "Colosses aux pieds d’argile" et une intervention avec Sébastien Boueilh, ancien rugbyman et fondateur de l’association, a eu lieu ces derniers temps à Meyzieu.

Des numéros d'assistance au sein du centre

Avec l’association, c’est un programme de sensibilisation et de prévention des risques de violence sexuelle qui a été mis en place au sein de l’Académie. Du personnel encadrant aux jeunes Lyonnaises et Lyonnais en formation, l’objectif est de "libérer la parole des victimes et former les encadrants afin de leur fournir les solutions pour faire face aux problématiques de violence sexuelle." Cette Charte de bonne conduite rappelant les règles essentielles de vie ainsi que des numéros d’assistances sont désormais affichés au sein du centre de formation de l'OL. Une façon de faire bouger les chose sur un sujet qui fait malheureusement de plus en plus la une.