Anthony Lopes, 4e gardien le plus capé en activité en Ligue 1

Le week-end dernier, Benoit Costil a franchi la barre des 400 matchs en Ligue 1. Le gardien d’Auxerre est le troisième gardien le plus capé du championnat en activité devant Anthony Lopes et ses 324 rencontres.

A l’occasion du nul contre Toulouse il y a trois semaines, Anthony Lopes était entré un peu plus dans l’histoire de l’OL. Avec 426 matchs, il avait dépassé le regretté Aimé Mignot et était devenu le quatrième joueur le plus capé du club lyonnais toute compétitions confondues. Avec désormais 324 matchs rien qu’en Ligue 1, le gardien lyonnais est une preuve de longévité que ce soit dans son club formateur ou dans le championnat de France.

Parmi tous les portiers engagés dans cette nouvelle saison de Ligue 1, Anthony Lopes est, avec son total, le quatrième plus capé de l’élite. Mais il va devoir se faire une raison pour pouvoir grimper sur le podium. Avec 479 matchs joués, Steve Mandanda reste la référence actuelle en Ligue 1, suivi par Nicolas Penneteau (411, Reims) et Benoît Costil. Ce dernier a joué son 400e match dans l’élite lors de la dernière rencontre d’Auxerre.