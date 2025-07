L’OL dans les derniers clubs de Ligue 1 à reprendre l’entraînement

En vacances depuis le 17 mai dernier pour certains, les joueurs de l’OL vont reprendre leurs habitudes ce lundi à Décines. Le club lyonnais fait partie des derniers de Ligue 1 à lancer sa préparation estivale.

On avait laissé le club et tout un stade sur des larmes. Des larmes de joie d’avoir réussi à accrocher la Ligue Europa Conference au bout du temps additionnel de la dernière journée. Des larmes de tristesse de devoir dire adieux à Alexandre Lacazette mais aussi Rayan Cherki. C’était le 17 mai dernier au Parc OL et un peu plus d’un mois et demi plus tard, la situation est bien plus chaotique. Les supporters lyonnais pourraient n’avoir que leurs yeux pour pleurer dans les prochains jours, mais avant tout pour essuyer la triste réalité du club aujourd’hui : toute une ville reste suspendue à la décision de la commission d’appel de la DNCG pour savoir si l’OL évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 dans les prochaines semaines.

Déjà une semaine d'entraînement pour Nice et Lens

Ce lundi, Paulo Fonseca, son staff et les joueurs vont devoir faire comme si de rien n’était pour la reprise de l’entraînement à Décines. La saison 2025-2026 sera officiellement lancée entre Rhône et Saône, en attendant d’en savoir bien plus sur le futur. En reprenant le 7 juillet, l’OL a un peu plus d’un mois pour se préparer pour son déplacement à Lens. Et pile un mois s’il doit évoluer à l’étage inférieur. Cette reprise tardive place l’OL comme le dernier club à reprendre en Ligue 1, au même titre que Le Havre, Marseille, Metz et Strasbourg. Si la reprise du PSG dépendra de son parcours à la Coupe du monde des clubs, d’autres formations de l’élite ont déjà repris depuis une semaine comme Nice et Lens.