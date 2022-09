L’OL et Peter Bosz doivent bonifier la trêve

Dans une spirale négative après trois défaites de rang, l’OL a deux semaines pour préparer son déplacement à Lens. Peter Bosz et ses joueurs ont quelques jours pour évacuer la déception née de ces revers afin de tenter d’inverser la tendance.

On ne connaîtra probablement jamais vraiment l’influence qu'aura cette trêve internationale du côté de l’OL, et quel impact elle aura sur la suite de la saison. Après trois revers de suite, Peter Bosz et son groupe n’auront pas l’opportunité de se relancer immédiatement. En effet, le prochain match prévu à Lens se jouera le dimanche 2 octobre (20h45), soit dans 10 jours.

A l’issue d’une défaite, généralement, les entraîneurs et les joueurs aiment dire qu’ils souhaiteraient retourner sur le terrain dans la foulée pour essayer d’inverser la tendance. Pour l’Olympique lyonnais, cette coupure, la dernière avant la Coupe du monde, tombe peut-être à pic. Empêtré dans une spirale négative et au cœur d’un calendrier difficile après des débuts cléments, le club rhodanien a possiblement besoin de s’éloigner de la pression pour quelque temps, et surtout de travailler, même si cela fait plus d’un an maintenant que le coach batave gère son effectif.

Profiter de la trêve pour se changer les esprits

Ancien joueur puis entraîneur à la formation, Robert Valette estime que les coéquipiers de Thiago Mendes doivent se changer les esprits afin de ne pas cogiter. “Il faut qu’à l’entraînement, les joueurs prennent du plaisir et s’amusent, affirme-t-il. Ce sont des jeunes, parfois des gamins, et ils doivent évacuer par le jeu en s’amusant et en ne pensant pas aux problèmes qui sont là.”

Dans cette optique, le rôle du staff et ses choix d’exercices lors des séances sont primordiaux. “Le coach et ses adjoints doivent aussi offrir un peu d’air à cette équipe, qu’ils respirent un peu, nous explique l’ex-formateur. Même si certains éléments concernés sont avec leur sélection. Il faut donner un peu de joie, du calme au groupe et à l'environnement."

Un entraînement de mercredi qui change de l'ordinaire

C’est peut-être pour cela que l’Olympique lyonnais a fait le choix d’ouvrir son entraînement de mercredi aux supporteurs. Dans une ambiance détendue, bon enfant, les partenaires d’Anthony Lopes ont pu sortir de leur routine avec une séance effectuée au Parc OL, devant un public à la moyenne d’âge assez basse. Malgré les absences de certains cadres (Lacazette, Tolisso, Toko-Ekambi, Tagliafico, Lukeba ou encore Caqueret), l’effectif composé de 15 éléments, dont certains jeunes de la réserve, a pu travailler dans un cadre plus décontracté qu’à l’accoutumée.

Néanmoins, il ne faut pas non plus oublier la situation actuelle de l’équipe, dans le doute après un mois de septembre conclu par un 3 sur 12 en matière de points. 6e du championnat, elle se situe à un premier tournant de sa saison. Sur la pelouse de Lens, un déplacement déjà compliqué, sans ajouter en plus à cela le fait que l’OL n’a pas encore gagné à l’extérieur sur cet exercice, la pression sera immense sur les épaules de Peter Bosz et des Rhodaniens. "Non, je n'ai peur de personne et de rien. Donc « peur », ce n'est pas le bon mot. Si on ne me laisse pas le temps, c'est comme ça, mais j'ai une idée très précise de comment je veux faire jouer cette équipe et on travaille pour ça", avait clamé le technicien de 58 ans au sujet de son avenir après le revers contre Paris (0-1).

L'OL et Bosz ont du temps pour travailler le match à Lens

Le Néerlandais avait aussi déclaré, dans ce même discours et avec un grand sourire, qu’il allait “beaucoup boire pour oublier” les trois défaites consécutives. On peut penser qu’il a plutôt commencé la préparation de la rencontre face aux Lensois. Même si cette trêve ne permet pas à l’OL d’effacer de suite ses contre-performances, avoir deux semaines pour plancher cette affiche ne semble pas être de trop dans la situation du club.