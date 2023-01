L'OL Futsal attaque 2023 avec un choc ce week-end

Le championnat redémarre samedi pour l'OL Futsal. Au menu, un duel capital contre le 4e de Régional 1, Vénissieux.

On avait laissé l'OL Futsal sur une nouvelle défaite face à Condrieu en décembre, un revers frustrant 6 buts à 5 qui a laissé un goût amer dans la bouche. Toujours troisième de Régional 1, l'Olympique lyonnais a vu les deux leaders, Sainte-Foy-lès-Lyon et Condrieu, prendre le large en tête (plus cinq points). Rageant car le début de saison était prometteur.

Les hommes de David Touré reviennent en 2023 avec l'intention de recoller aux basques des deux équipes de tête. Pour cela, ils devront bien négocier ce retour de trêve. Samedi 7 janvier à 19h30, les Rhodaniens se rendront à Vénissieux pour la 10e journée. Un choc contre le 4e du championnat qui se trouve à seulement une longueur de l'OL. Défaite interdite donc pour les Lyonnais.