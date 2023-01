L'OL reste à l'aise face aux promus

Johann Lepenant lors du match OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Même si sa situation est mauvaise en Ligue 1, l'OL peut s'appuyer sur une statistique avant le déplacement à Ajaccio ce dimanche (17h05). L'Olympique lyonnais reste sur 17 matchs sans défaite face à un promu.

En ce 29 janvier, les supporteurs lyonnais ont peu de sujets pour se réjouir sur le plan sportif. 9e de Ligue 1, leur équipe connaît une spirale extrêmement négative qui dure maintenant depuis plusieurs mois. En championnat, l'OL n'a pas encore gagné en 2023, et il reste sur trois affiches sans succès.

Tout cela a de quoi inquiéter avant le déplacement à Ajaccio ce dimanche dans le cadre de la 20e journée. Mais le club rhodanien peut encore se raccrocher à une statistique. Il n'a plus connu la défaite face à un promu depuis août 2018. Il s'était incliné à Reims 1 à 0 à l'époque.

Entre 2018 et ce début d'année 2023, l'OL a enchaîné 17 rencontres sans perdre contre des adversaires issus de la deuxième division. Il totalise 11 victoires et 6 matchs nuls. Cette saison, il a déjà battu l'ACA (2-1), Auxerre (2-1) et partagé les points avec Toulouse (1-1).