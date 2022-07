Lors du match OL - Dynamo Kiev, un logo néonazi vient ternir la fête

drapeau grimant le symbole néonazi du régiment Azov @Photo capture d’écran Twitter Hooligans.cz Official

A l'occasion du 2e match entre l'OL et le Dynamo Kiev à Bourgoin mardi, un drapeau représentant le symbole néonazi du régiment Azov a été déployé par des indépendants lyonnais.

Alors que la fête était belle au stade Pierre-Rajon à Bourgoin-Jallieu, celle-ci a été gâchée par le déploiement d'un drapeau grimant le symbole néonazi du régiment Azov lors du 2e match entre l'OL et le Dynamo Kiev (3-0). Comme l'indique le Dauphiné Libéré, cela s'est passé dans la tribune Est. Une nouvelle attestée par un cliché posté sur un blog d'hooligans sur les réseaux sociaux.

12.07.2022, Lyon🇫🇷 - Dynamo Kyiv🇺🇦, Lyon ultras in solidarity with Azov Regiment https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/vhs3aO9C02 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 12, 2022

Mais cela n'est visiblement pas tout car le président du club isérois, Djemal Kolver, apporte d'autres éléments. "On avait dit aux stadiers de fouiller, de faire très attention, qu’on ne voulait pas de messages politiques. Vous m’apprenez l’existence de ce drapeau, mais je sais aussi que des tee-shirts et autres objets identitaires ont été interceptés au cours de la rencontre", a-t-il confié au quotidien régional. La sécurité a fait retirer à deux reprises la banderole, néanmoins, aucune interpellation n'a été enregistrée annonce Le Progrès. Des foulards et des affiches du régiment Azov ont également été retirés par les stadiers.

Les responsables de ces actes seraient des indépendants, qui ne sont a priori pas affiliés aux Bad Gones et aux Lyon 1950. Les groupes des deux kops étaient en effet positionnés dans la tribune Nord, encadrés par des agents de sécurité de l'OL et un référent supporteurs.

"La banderole n’a pas été déployée par les supporteurs ultras lyonnais" OL

Interrogé par Le Progrès, le club a réfuté tout amalgame entres les fans rhodaniens et le drapeau à caractère fasciste. "Personne ne nie l’existence de cette banderole mais elle n’a pas été déployée par des groupes de supporteurs ultras lyonnais. Ces derniers se trouvaient dans un parcage placé sous notre responsabilité et situé à l’opposé de la tribune Est où les faits ont eu lieu, a expliqué l'OL. Comment peut-on parler en outre d’ultras lyonnais alors qu’aucun porteur de ces banderoles n’a été identifié ni même interpellé ? La prudence incite à parler a minima d’indépendants lyonnais qui étaient hors du parcage et même à l’opposé de lui."

Concernant le régiment Azov, il s'agit d'un bataillon originaire de l'extrême droite ukrainienne, connu notamment pour avoir repoussé les séparatistes hors de Marioupol en avril 2014. Intégré ensuite à la garde nationale du pays, ce qui a dilué quelque peu le noyau dur néonazi et ultranationaliste, il possède néanmoins toujours des affiliations nationalistes. Le logo aperçu au stade Pierre-Rajon est l'ancien insigne du régiment, de 2014 à 2015, avec une reprise des symboles nazis et SS.