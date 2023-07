Raphael Varane et Erik Ten Hag, coach de Manchester United (Photo by Glyn KIRK / IKIMAGES / AFP)

Comme l’OL, Manchester United va disputer son 2e match amical de l’été. Lors de leur premier match, les Red Devils se sont imposés 2-0 contre Leeds.

Il est coutume de dire que la préparation estivale doit servir à monter en puissance et réserver les gros poissons pour la fin. La saison dernière, l’OL avait terminé sa série d’amicaux contre l’Inter Milan. Cette année, les choses sérieuses arrivent d’entrée de jeu pour les Lyonnais. Après une mise en bouche contre De Treffers, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette affrontent mercredi (15h) Manchester United. Un gros morceau après dix jours de stage assez intenses et où le physique a été mis à rude épreuve. Néanmoins, cela ressemble à un bon test contre l’un des cadors de Premier League.

Huit matchs amicaux cet été

Les deux clubs sont pourtant sur le même programme dans ce début de préparation. Les Red Devils ont repris l’entraînement depuis quinze jours et ont déjà disputé un match amical. C’était le 12 juillet dernier face à Leeds pour les premiers pas de Mason Mount comme joueur de Manchester United. Sans de nombreuses stars comme Bruno Fernandes, le club mancunien s’est imposé 2-0 avec des buts de Noam Emera et Joe Hugill.

Néanmoins, le programme à venir s’annonce bien plus chargé pour les Red Devils avec six autres matchs amicaux dont une tournée américaine de prévue. Les joueurs d’Erik ten Hag y affronteront Arsenal, Wrexham, le Real Madrid et le Borussia Dortmund.