Mercato : Jason Denayer (ex-OL) revient sur sa signature à Dubaï

N’ayant pas trouvé d’accord pour prolonger avec l’OL, Jason Denayer s’est retrouvé libre durant l’été. Malgré certaines approches européennes, le défenseur belge a rebondi fin septembre du côté de Dubaï. L’ancien Lyonnais s’est expliqué sur son choix.

A 27 ans, Jason Denayer ne s’attendait sûrement pas à vivre un tel été. Après quatre saisons à l’OL, le défenseur belge a mis les voiles, les deux parties n’ayant pas réussi à trouver un terrain d’entente pour prolonger le contrat. Libre comme l’air, le Diable Rouge s’attendait sûrement à trouver rapidement un point de chute en Europe, malgré une dernière saison lyonnais plombée par les blessures. Annoncé dans le viseur de plusieurs formations comme le Torino, Denayer a finalement vu le mercato estival refermer ses portes sans avoir trouvé un club. Un contretemps qu’il a expliqué dans la presse belge.

"Lorsque je jouais encore à Manchester City, le club m'a prêté à Sunderland. Nous étions relégués de Premier League, nous jouions tout le temps pour ne pas perdre. J'en ai tiré une leçon, a déclaré le Belge à Het Nieuwsblad. Ce n'est pas que je me sentais trop bien pour les clubs qui me voulaient, mais ce n'était pas des équipes qui visaient un ticket européen. Et je veux absolument jouer pour gagner des trophées."

Denayer pouvait "gagner plus d'argent en Europe"

Finalement et contre toute attente, Jason Denayer a pris la direction des Emirats arabes unis et de Dubaï. Une destination surprenante pour un joueur qui aspirait à rejoindre un club qui joue l’Europe même si la perspective de ne pas être du voyage au Qatar avec la Belgique a certainement joué dans ce choix exotique. Lui qui "ne voit pas où est le problème d'avoir signé à Dubaï" ne s’est en tout cas pas engagé pour une saison avec Shabab Al-Ahli pour l’argent.

"Shabab Al-Ahli est très ambitieux, joue la Ligue des champions asiatique et voit en moi un joueur clé. C'est un bon projet. Je pourrais gagner beaucoup plus en Europe. Il y avait aussi une offre plus intéressante financièrement en provenance d'Arabie Saoudite, mais je l'ai refusée. Je ne fais pas cela pour l'argent, mais parce que c'est un club qui joue le haut du classement et parce que la qualité de vie à Dubaï est très élevée."

A 27 ans, l’ancien Lyonnais va donc profiter du plaisir de la vie à Dubaï avant, il l’espère, pouvoir retrouver le Vieux Continent dans un an.