Les dirigeants de l’Olympique lyonnais étudieraient la possibilité de faire signer Thomas Meunier. Une piste qui semble assez étrange, sachant que le club possède actuellement trois latéraux droits.

Thomas Meunier figurerait dans les petits papiers des recruteurs de l’OL. Selon le média allemand Fussball Transfers, le défenseur disposerait d’une clause dans son contrat, lui permettant de partir gratuitement avant la fin de celui-ci. En effet, lié à Trabzonspor jusqu’au 30 juin 2025, l’homme de 32 ans pourrait déjà quitter la Turquie. L’Olympique lyonnais et l’AS Monaco seraient intéressés par le joueur. Cependant, dans le Rhône, la position qu’occupe l’international belge est déjà largement occupée. Avec Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata et Saël Kumbedi, le côté droit de la défense lyonnaise est bien garni. À noter que l’Angolais et le jeune Français sont suivis, l’un en Arabie Saoudite, l’autre en Turquie. Ainsi, cette piste paraîtrait plausible seulement en cas de départs de l'un des trois Gones.

Un transfert en Süper Lig réussi

Depuis qu’il a rejoint Trabzonspor en février dernier, Thomas Meunier a retrouvé son niveau. En 19 matchs avec la formation Bordo-Mavi, l’ancien du Borussia Dortmund a délivré sept passes décisives et a inscrit un but. Des statistiques de qualité, qui ont permis à son équipe de terminer 3e du championnat. Tout de même loin derrière Fenerbahçe et Galatasaray. À noter que le natif de Sainte-Ode (Belgique) s’est blessé juste avant l’Euro 2024. L’arrière n’a alors pas pu jouer pour son pays, qui s’est d’ailleurs fait éliminer par la France en huitièmes de finale lundi.