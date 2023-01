Mercato : Lovren, le choix numéro 1 de l'OL

Prochaine recrue attendue de l'OL, Dejan Lovren était semble-t-il le choix numéro 1 des dirigeants lyonnais pour le poste de défenseur central.

Cet hiver, la première recrue de l'Olympique lyonnais, sauf rebondissement, s'appellera Dejan Lovren. Le Croate, passé par l'OL entre 2010 et 2013, doit s'engager très prochainement avec la formation rhodanienne. Le défenseur, demi-finaliste du Mondial avec son pays, arrivait en fin de contrat dans six mois avec Zénith Saint-Pétersbourg. Selon L'Equipe, il était le choix numéro 1 du club.

Aulas l'aurait convaincu de revenir

Les autres pistes se nommaient Alexander Djiku (28 ans, Strasbourg) et Çalar Söyüncü (26 ans, Leicester). Plus expérimenté que ses concurrents, l'ex-joueur de Liverpool a également pour lui de parler le français et de connaître la Ligue 1, comme le Strasbourgeois. Mais Lovren est aussi un ancien de la maison, ce qui facilitera son adaptation. De plus, le quotidien national précise qu'il entretient de très bonnes relations avec Jean-Michel Aulas. Ce dernier aurait joué un rôle important dans son retour.