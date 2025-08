Mercato : Mariano Diaz (ex-OL) va rebondir après un an sans club

Après une année complète sans jouer en club, Mariano Diaz va retouver la Liga avec le Deportivo Alavés, où un contrat de deux ans l'attend.

À 32 ans, Mariano Diaz va tenter une énième relance dans sa carrière. L’ancien attaquant du Real Madrid et de l’Olympique lyonnais va s'engager pour deux saisons avec le Deportivo Alavés. Il a convaincu le staff basque pendant une période d’essai entamée mi-juillet. En forme physiquement et très impliqué à l'entraînement, Mariano a impressionné l’entraîneur Eduardo Coudet. Le club cherchait un attaquant après plusieurs départs offensifs, et l’arrivée de Mariano tombe à point nommé. Ce futur retour en Liga marque une étape dans sa carrière après douze mois passés sans contrat, depuis la fin de son aventure avec le FC Séville en juillet 2024.

Une carrière à la relance ?

Même sans club, Mariano a continué à s'entraîné seul pendant des mois. Il a même rejoué avec la sélection dominicaine, marquant contre Porto Rico en mars dernier. Passé par l’OL en 2017-2018, il avait brillé sur les 48 matchs disputés toutes compétitions confondues avec un total de 21 buts et six passes décisives. Il espère désormais relancer sa carrière dans un championnat qu’il connaît bien. Avec cette future signature, l'attaquant va devenir la septième recrue estivale d’Alavés.