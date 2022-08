Mercato : Maxime Gonalons (ex-OL) évoque "les discussions avec Lyon"

Maxime Gonalons a de nouveau discuté avec l'OL cet été. De retour en Ligue 1, mais du côté de Clermont, l'ancien Lyonnais a expliqué les raisons de ce choix tourné vers "la confiance".

Formé dans le Rhône, Maxime Gonalons a disputé huit saisons avec le groupe professionnel lyonnais, entre 2009 et 2017, avant de s'envoler pour l'Italie (AS Rome) puis de tenter l'aventure en Espagne (Séville FC et Grenade). De retour en Ligue 1 cet été, l'ancien capitaine de l'OL a posé ses valises au Clermont Foot, 17e du dernier championnat, pour tenter de faire régner sa loi dans l'entrejeu du club auvergnat. Si ce n'est pas du côté de Lyon, où Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont effectué leur retour, le milieu de terrain retrouvera, dans le Puy de Dôme, un visage qu'il a connu à Tola Vologe. "Cela m'a fait plaisir pour eux qu'ils reviennent à Lyon, comme ça m'a fait plaisir de retrouver Mehdi (Zeffane) à Clermont", a-t-il confié au Dauphiné Libéré.

Aulas lui avait laissé une porte ouverte

Evoqué en début d'année 2022, son retour avec son club formateur ne s'est jamais fait, malgré la porte ouverte laissée par Jean-Michel Aulas couplée au désir du joueur de 33 ans de finir sa carrière à l'Olympique lyonnais. Le natif de Vénissieux s'explique. "Il y a eu des discussions avec Lyon, oui. Comme avec d'autres clubs. Plusieurs choix ont été faits et je suis bien à Clermont, où l'on me donne beaucoup de confiance, a-t-il détaillé dans les colonnes du quotidien régional. J'ai senti beaucoup d'envie pour me faire venir et c'était très important pour moi", a ajouté le joueur issu de l'académie de l'OL. Une confiance qu'il n'a pas ressentie de la part des dirigeants rhodaniens ?