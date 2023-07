Mercato : Yanga-Mbiwa (ex-OL) prêt à rebondir dans le Golfe ?

Sans club depuis son départ de l'OL en 2020, Mapou Yanga-Mbiwa n'a pas encore raccroché les crampons. Il espère trouver un contrat avec un club du Golfe.

Que devient Mapou Yanga-Mbiwa ? Trois après la fin de son histoire à l'OL (2020), le défenseur central n'a pas retrouvé de point de chute. Cela fait donc plusieurs saisons manquées par l'ancien Montpelliérain, et ce, malgré quelques approches d'équipes, même si son nom a été cité au MHSC (été 2020) et à CSKA Sofia en Bulgarie (janvier 2021).

"J’ai juste envie de me faire plaisir"

Malgré cette inactivité professionnelle, celui qui a joué 72 rencontres avec l'Olympique lyonnais en cinq exercices ne s'avoue pas vaincu, et il entend bien se relancer dans un nouveau projet exotique. "Je me dirige plutôt vers les pays du Golfe, car je suis domicilié là-bas. je sais d’où je viens, ce que j’ai fait dans le football. Je connais mes compétences, mais je suis aussi lucide… Les années passent, je vieillis. Je ne peux pas faire de folies, réclamer monts et merveilles, a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence. J’ai juste envie de me faire plaisir sur les quelques saisons qui me restent