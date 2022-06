OL Académie : les féminines remportent le Festival Foot U13

Les féminines de l’Olympique lyonnais ont obtenu la première place du Festival Foot U13, dont la phase nationale s’est jouée samedi et dimanche dernier à Capbreton.

Un nouveau titre cette saison pour la section féminine de l’Olympique lyonnais. Cette fois-ci, ce sont les U13 qui ont remporté les phases nationales du Festival Foot. Avec 16 buts marqués et seulement 2 encaissés, les joueuses entraînées par Mickael Barroso ont gagné 5 de leurs 6 rencontres, et ont ainsi terminé premières devant le FC Nantes et le PSG. Il s’agit de la cinquième fois que les jeunes Lyonnaises soulèvent ce trophée en neuf ans (2013, 2016, 2018, 2019 et 2022), ainsi que la troisième fois consécutive, les éditions 2020 et 2021 ayant été annulées à cause de la crise sanitaire.

Les garçons quant à eux se contentent d’une 8e place au tournoi masculin, dominé par l’US Villejuif.