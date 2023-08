L’OL Académie règne sur la Ligue 1 au 21e siècle

Lacazette et Caqueret (OL) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

À l’aube d’une nouvelle saison, l’OL va encore s’appuyer sur les joueurs du cru pour tenter de remonter la pente. Au 21e siècle, les joueurs formés dans le club lyonnais ont disputé 3495 matchs en Ligue 1. Une référence.

Laurent Blanc répète sans cesse depuis son arrivée que confier les clés du camion à des jeunes qui ont à peine la vingtaine n’est pas forcément une bonne chose. Pourtant, dans cette préparation estivale, les retours des internationaux Espoirs que sont Cherki, Barcola, Lukeba et Caqueret sont presque vus comme salvateurs. L’entraîneur lyonnais n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler qu’avec ces absences, l’OL était amputé de "40% de ses titulaires" depuis le début de la préparation.

En attendant de connaitre le sort qui sera réservé à certains de ces joueurs avec la fin du mercato, le club lyonnais va malgré tout s’appuyer une fois de plus sur son vivier pour tenter d’effacer un dernier exercice terminé à la 7e place.

13 joueurs formés au-dessus des 100 matchs avec l'OL

Voir l’OL miser sur son Académie, ce n’est plus vraiment une surprise. Depuis bientôt dix ans et l’entrée dans le Grand Stade, le club lyonnais a dû puiser dans son centre de formation pour rester à flot. Au 21e siècle, l’OL est le 4e club français ayant le plus utilisé de joueurs formés en son sein. Avec 72 éléments du cru, le club rhodanien se place derrière Rennes (82), le FC Nantes (73) et à égalité avec les Girondins de Bordeaux.

Néanmoins, sur le total de matchs joués en Ligue 1, c’est bien l’OL qui mène la danse. En 22 ans, les joueurs formés au sein de l’Académie ont disputé 3 495 matchs dans l’élite, soit un de mieux que le Stade Rennais. Au 21e siècle, treize Lyonnais ont réussi à passer le cap des 100 matchs avec l’OL, dont le dernier n’est autre que Maxence Caqueret.