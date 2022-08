OL - ASSE : Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Christiane Endler titulaires

Au centre d'entraînement de Décines, l'OL croise le fer avec Saint-Etienne ce jeudi à 11 heures. De retour à Lyon, Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Christian Endler sont alignées d'entrée.

Ce jeudi à 11 heures, l'OL se mesure à l'AS Saint-Etienne. Un dernier test avant de prendre la direction des Etats-Unis, samedi, pour y disputer la Women's International Champions Cup. Pour ce derby, Sonia Bompastor a pu compter sur plusieurs internationales revenues à Lyon ces derniers jours. Par rapport au onze aligné lors du premier match de préparation perdu contre le Servette FC (3-0), c'est une équipe un peu plus expérimentée qui va se présenter au centre d'entraînement de Décines. De retour dans le Rhône, Ada Hegerberg et Lindsey Horan partageront l'animation offensive avec Eugénie Le Sommer, déjà titularisée face au club suisse.

Cayman, Damaris, van de Donk et Bruun sur le banc

Derrière elles, Inès Benyahia (19 ans) et Celia Bensalem (17 ans) enchaînent une seconde titularisation. Amandine Henry complète logiquement l'entrejeu lyonnais. Comme lors du premier amical, les jeunes Pauline Sierra (18 ans) et Alice Marques (17 ans) font office de charnière centrale, en l'absence de Wendie Renard et Griedge Mbock, pendant que la recrue Inès Jaurena et Perle Morroni occupent respectivement le flanc droit et gauche de la défense. Cinquième de la dernière Copa América, Christiane Endler est de retour. La gardienne chilienne garde les buts lyonnais. Egalement engagées dans des compétitions continentales cet été, Janice Cayman, Damaris Egurrola, Daniëlle van de Donk et Signe Bruun démarrent sur le banc.

La composition de l’OL : Endler - Jaurena, Sierra, Marques, Morroni - Henry, Bensalem, Benyahia - Horan, Le Sommer, Hegerberg

Les remplaçantes : Bouhaddi, Cayman, Damaris, Belhout Achi, Bethi, Priol, Mendy, Coutel, van de Donk, Bahlouli, Bruun.