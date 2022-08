OL - ASSE : un derby ouvert au public ce jeudi matin à Décines

Ce jeudi à 11 heures, l'OL affronte l'AS Saint-Etienne au centre d'entraînement de Décines. Pour ce derby, Sonia Bompastor peut compter sur le retour de plusieurs internationales.

Après sa lourde défaite face au Servette FC (3-0), l'OL a vu le renfort de plusieurs internationales revenues à l'entraînement ces derniers jours. Engagées dans des compétitions continentales cet été, Ada Hegerberg, Lindsey Horan, Janice Cayman, Christiane Endler ainsi que les deux Néerlandaises, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk, ont récemment repris leurs habitudes au Training Center. Ce jeudi, elles sont toutes de la partie pour affronter l'AS Saint-Etienne, à 11 heures au centre d'entraînement situé à Décines-Charpieu. Pour l'occasion, la rencontre est ouverte au public et gratuite afin de permettre aux supporteurs lyonnais d'assister à ce derby estival.

Un dernier match de préparation avant les USA

Déjà présentes lors du premier test de cette pré-saison, Sarah Bouhaddi, Amandine Henry, Perle Morroni, Eugénie Le Sommer et Signe Bruun ont également été convoquées par Sonia Bompastor. Tout ce beau monde va se mesurer aux Stéphanoises, releguées en deuxième division, en guise de dernier match de préparation avant de s'envoler pour les Etats-Unis samedi. D'ici là, les cinq Fenottes de l'équipe de France et Sara Däbritz, finaliste de l'Euro 2022 avec l'Allemagne, auront complété le groupe lyonnais.