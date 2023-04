OL : Blanc veut apprendre à ses joueurs à "punir l'adversaire"

Après le PSG (0-1), le Stade Rennais (3-1), les joueurs de Laurent Blanc veulent enchaîner avec un troisième succès consécutif à Toulouse, vendredi (21h). Pour y parvenir, il faudra "punir l'adversaire", comme le souhaite l'entraîneur lyonnais.

Nantes

"C’était une semaine importante pour le club, surtout pour la Coupe de France. On n’a pas su gagner ce match (à Nantes) et on en est désolé. On a gagné nos deux matchs de championnat. Certes, on en est content. Mais, on est bien conscient que le match qu’on devait gagner, on ne l’a pas gagné. Il faut passer à autre chose, on ne peut pas ressasser toujours la même chose. Il y a des matchs à jouer, une saison à terminer à la meilleure place possible. Notre motivation doit être là."

Des progrès ?

"On voit une évolution parce qu’on sait ce qu’on veut mettre en place. On réussit mieux à le faire. Ce n’est pas tout le temps parfait. Tout le temps le cas. On n’est pas encore complet, mais malgré cela, on arrive à faire des résultats. Il faut persévérer, mais ce n’est pas gagné. Les joueurs comprennent ce qu’on veut faire. Le faire ensuite sur le terrain, c’est plus difficile. Parce que vous avez un adversaire qui vous regarde en vidéo. Je leur demande de repartir de derrière et je pense qu’on a été récompensé lors du match contre Rennes (3-1). À la mi-temps, ça aurait été facile de dire qu’on balance devant. Est-ce que ça aurait été la solution ? Pour moi non. Parce qu’on n’a pas les joueurs pour ça, avec le gabarit pour jouer ce football. Ça aurait été un échec et puis on ne prendrait pas de plaisir."

Domicile et extérieur

"Je n’ai pas d’explication. Le fait qu’il y ait moins de pression à l’extérieur, je n’y crois pas trop. On n’a pas fait de très bons résultats à domicile avec des nuls alors qu’on méritait de gagner. Il y a peut-être eu une prise de conscience de se dire que les trois points à domicile n’avaient pas été pris et qu’il fallait se concentrer davantage à l’extérieur. Mais j’aimerais qu’on en prenne (des points) à la maison aussi."

Punir l'adversaire

"On enchaîne des matchs, des points, mais on n'enchaîne pas les victoires parce qu’on n’a pas su, notamment à domicile, punir l’adversaire. On les a plus aidés à l’image de notre opposition contre Strasbourg (1-2). On prend zéro point, on leur a tout donné. C’est la chose la plus difficile à faire de punir l’adversaire quand il ne fait pas ce qu’il faut. On n’a pas fait ce qu’il fallait à domicile et eux nous ont punis. J’espère que ça nous servira de leçon."