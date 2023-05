Malgré 27 buts en Ligue 1 pour son retour à l’OL, Alexandre Lacazette n’a pas été convoqué en équipe de France. Interrogé sur cette absence, Didier Deschamps a mis en avant la concurrence au poste.

Les supporters de l’OL étaient sûrement bien plus pressés d’entendre la liste des 23 joueurs retenus par Deschamps qu’Alexandre Lacazette lui-même. Avec les 27 buts inscrits par leur capitaine, les fans lyonnais espéraient au plus profond d’eux que cette efficacité aurait fini par convaincre Didier Deschamps de lui laisser une nouvelle chance.

Malheureusement, et sans réelle surprise, Lacazette n’a pas été convié au prochain rassemblement des Bleus au mois de juin pour les matchs contre Gibraltar et la Grèce. Forcément interrogé sur la non-présence du numéro 10 de l’OL, le sélectionneur français a mis en avant la concurrence au poste d’avant-centre.

"Il y a une concurrence au poste aussi avec des joueurs qui ont répondu et qui continuent de répondre à mes attentes et celles de l’équipe de France. Je ne vais pas empiler les joueurs au même poste, ça n’a pas trop de sens, a déclaré Deschamps lors de sa conférence. Il y a des cases à chaque poste où on double. Aujourd’hui, avec Olivier Giroud et Randal Kolo-Muani, ce sont les deux qui occupent ce poste-là."

"Il a toujours eu cette qualité d'efficacité"

Désormais, l’avenir international d’Alexandre Lacazette semble plus que jamais bouché. Le principal intéressé s’était fait une raison depuis longtemps, mais espérait secrètement pouvoir inverser la tendance. Il pourra toujours se consoler en se disant qu’il "fait partie des sélectionnables et des pré-sélectionnables. Par rapport à ce qu’il fait, à cette qualité d’efficacité qu’il a toujours eue, on le suit et on continue de le suivre bien évidemment. Bravo à lui."