OL - Bleus : Lacazette n'a toujours pas convaincu Deschamps

Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette à l’entraînement de l’équipe de France en juin 2017 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Auteur d'une saison pleine pour son retour à l'OL, Alexandre Lacazette n'a pourtant pas été convoqué par Didier Deschamps ce mercredi.

Il faudra se faire une raison, la courte aventure entre Alexandre Lacazette et l'équipe de France (16 sélections, 3 buts) semble plus que jamais toucher à sa fin. L'attaquant lyonnais a réalisé une saison de patron avec son club, cependant en difficulté. Auteur de 27 buts en Ligue 1, personne n'a marqué plus que lui dans les cinq grands championnats en 2023.

Un rôle de leader assumé, des statistiques impressionnantes, l'ancien Gunner avait mis toutes les chances de son côté pour postuler pour une place dans la liste du sélectionneur. Mais, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années, Didier Deschamps a décidé de passer des services de Lacazette et va s'appuyer sur ses cadres habituels pour les matchs de qualification à l'Euro 2024 face à Gibraltar (16 juin) et à la Grèce (19 juin).

Meilleur buteur en Europe en 2023

La dernière sélection de Lacazette remonte à novembre 2017 et un match à Cologne face à l'Allemagne. Le numéro 10 de l'OL avait inscrit un doublé et n'a plus jamais été convoqué par le sélectionneur des bleus. "L'équipe de France, un regret ? Non, ça devait se faire comme ça, a déclaré Lacazette sur Téléfoot. Ça fait partie de mon histoire, on va dire. Maintenant, j'ai vécu d'autres choses en n'allant pas en sélection et je ne le regrette pas."

Au contraire des supporters, le Lyonnais s'est fait une raison à l'idée d'une nouvelle apparition sous le maillot tricolore.