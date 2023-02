OL - Bordeaux : Carpenter et Henry de retour dans le 11

Deux changements dans le 11 des Fenottes pour défier Bordeaux ce samedi (14h45). Carpenter et Henry remplacent Gilles et Horan.

Elles manquaient certainement un peu de fraîcheur physique après leur long voyage. Revenues tardivement de la trêve internationale, Vanessa Gilles et Lindsey Horan seront sur le banc pour l'affiche face à Bordeaux (14h45). Elles sont remplacées par Ellie Carpenter, sa première titularisation depuis sa belssure en mai 2022, et Amandine Henry, qui retrouvait le groupe ce week-end.

L'OL en 4-4-2 losange

Pour le reste, l'équipe-type ne change pas avec Christiane Endler dans les buts. La défense centrale sera composée d'Alice Sombath, qui jouera dans l'axe ce samedi, et Wendie Renard. Perle Morroni évoluera à gauche de l'arrière-garde rhodanienne. Au milieu, on verra Damaris Egurrola, Sara Däbritz et Dzsenifer Marozsán, en plus d'Henry. La doublette offensive est représentée par Delphine Cascarino et Vicki Becho.

A noter que Gilles est la seule défenseure présente sur le banc lyonnais.

La composition de l’OL contre Bordeaux : Endler - Carpenter, Sombath, Renard, Morroni - Däbritz, Damaris, Henry - Marozsan - Cascarino, Becho

Le banc : Belhadj, Gilles, Horan, Majri, van de Donk, Bruun, Le Sommer