OL : Cayman et la Belgique contre l'Angleterre ce jeudi

Janice Cayman avec la Belgique (Photo by DAVID CATRY / BELGA / AFP) / Belgium OUT

Premier match de préparation ce jeudi pour Janice Cayman et la Belgique. Les Belges seront opposées à l'Angleterre à partir de 21 heures.

Progressivement, les nations européennes vont entrer dans la période de préparation intensive pour l'Euro. Certains équipes ont d'ailleurs déjà disputé des matches amicaux (lire ici). Pour la Belgique, la première rencontre a lieu ce jeudi contre l'Angleterre (à 21 heures).

Après cette affiche contre les Anglaises, les Belges rencontreront l'Irlande du Nord (23 juin), l'Autriche (26/06) et le Luxembourg (28/06). Pour rappel, Cayman et ses coéquipières se trouvent dans la poule de la France, avec également l'Islande et l'Italie.