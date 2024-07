Match OL – PSG en Ligue des champions (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

On sait désormais comment seront répartis les trois clubs français qualifiés pour la Ligue des champions. L'OL pourrait à nouveau être pénalisé.

Lors de la saison 2023-2024, Sonia Bompastor et plusieurs joueuses de l'OL s'étaient étonnées des méthodes de qualification pour la Ligue des champions via la D1. En effet, la formule nouvellement imaginée des play-offs y envoyait uniquement les trois premiers, pas de la saison régulière, mais de la phase finale. L'Olympique lyonnais s'en était bien sorti, puisqu'il avait dominé durant tout l'exercice, avant de finir champion de France.

Fin juin, Jean-Michel Aulas, patron de la récente Ligue féminine professionnelle, avait promis que cela changerait pour ne pas pénaliser le premier du classement après 22 journées. "À partir de l’année prochaine, la participation en Ligue des champions ne sera plus liée aux résultats des play-offs, avait annoncé l'ancien dirigeant rhodanien dans Ouest-France. Les meilleures équipes du championnat régulier, donc les trois premières, participeront à la coupe d'Europe."

Le 1er ne participera pas forcément à la phase de poules

Eh bien, d'après les textes de la Ligue, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, selon le règlement, la première formation française, celle directement qualifiée pour la phase de poule de la compétition européenne, sera le champion de la D1. Il se peut donc que ce ne soit pas le premier de la saison régulière.

Ensuite, les deux clubs les mieux classés de septembre à mai glanent les deux autres tickets. Cela donne une certaine sécurité pour ces derniers, au mérite de leurs résultats sur l'année, mais ils devront alors en passer par des barrages pour voir la phase de groupes de la Ligue des champions.

Des prolongations dès les demi-finales

Potentiellement, les Fenottes, en terminant premières du championnat, pourraient devoir franchir l'obstacle du deuxième tour de qualification, comme le PSG doit le faire par exemple lors de l'exercice 2024-2025. Un risque donc de manquer les grandes hostilités alors que l'équipe dispose du meilleur bilan.

Enfin, ajoutons que la prolongation fera cette fois-ci son apparition dès les demi-finales, et non plus seulement pour la finale.