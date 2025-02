DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1, a enfin versé les 35 millions d'euros qu'il n'avait pas payés à la Ligue concernant son échéancier début février.

DAZN, le partenaire audiovisuel majeur de la LFP, vient de verser la somme de 35M€. Le diffuseur britannique avait bloqué ce règlement (prévu en février) pour exprimer son mécontentement face au non-respect des clauses du contrat, en particulier au sujet des ressources allouées à la lutte contre le piratage et l'insuffisante implication d'une partie des clubs dans l'amélioration du produit et des contenus.

La LFP avait engagé une procédure en référé auprès du tribunal des activités économiques de Paris pour obtenir ce paiement. Ce dernier doit donner son verdict ce vendredi. Néanmoins, DAZN n'a pas attendu cette date limite et a émis directement les fonds sur le compte de la Ligue.

"Il faut regarder devant nous"

Une décision qui ravit Vincent Labrune. "Je me félicite de la décision de DAZN de payer les 35M€ qu'il devait à la Ligue et donc aux clubs", a déclaré le président de la LFP. Suite à cette tension, la Ligue aspire désormais à restaurer une relation sereine avec son diffuseur principal. "Il faut regarder devant nous, car les clubs, les spectateurs et plus globalement les amoureux du football français, nous avons un intérêt commun, que DAZN performe et gagne de nouveaux abonnés. Il faut ouvrir encore plus nos clubs à DAZN et en faire encore davantage la promotion, notamment auprès des plus jeunes", a indiqué Vincent Labrune.

A cet égard, DAZN a lancé ce jeudi une offre préférentielle destinée aux moins de 26 ans.