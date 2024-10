OL féminin : huit Fenottes sur les terrains ce mardi

Des matchs amicaux et une qualification à assurer pour Ada Hegerberg. Voici le programme des huit joueuses de l’OL en sélection ce mardi.

La trêve internationale approche de la fin pour les joueuses de l’OL. Et cela vaut mieux, puisqu’en une semaine, le club a déjà vu deux de ses footballeuses rentrer à la maison pour cause de soucis musculaires (Eugénie Le Sommer et Sara Dabrïtz). Joe Montemurro et son staff doivent espérer que la casse s’arrête là, surtout avant de recevoir le PSG dimanche prochain. Ils seront sûrement très attentifs ce mardi, car une grosse journée les attends, avec huit Lyonnaises concernées.

Dès la fin de matinée, à 11 heures, Melchie Dumornay sera en piste avec Haïti. Elle jouera un troisième match amical contre la Russie. Précédemment, les Haïtiennes ont battu la Jordanie (4-2) et Taipei Chinois (3-2), avec un but sur penalty de la polyvalente Rhodanienne. Un tournoi organisé en Turquie qui se conclura ce 29 octobre, avant un retour dans le Rhône après la partie pour l’attaquante.

Hegerberg joue sa place à l'Euro

A 18 heures, une confrontation entre le Danemark de Sofie Svava et les Pays-Bas de Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk est au programme. Deux pays ayant gagné leur affiche précédente, respectivement face à l’Afrique du Sud (5-0) et l’Indonésie (15-0). Une heure plus tard, ce sera autour d’Ada Hegerberg et de la Norvège de jouer le seul match officiel concernant une joueuse de l’OL ce mardi. Après le succès 5 à 0 à l’aller, avec une réalisation de l’avant-centre Ballon d’Or 2018, il faut assurer cette deuxième manche afin d’accéder à l’ultime étape, contre la Croatie ou l’Irlande du Nord, pour se qualifier pour l’Euro 2025.

Enfin, la France terminera cette journée avec un duel contre la Suisse à partir de 21 heures. Sans Le Sommer donc, mais avec Wendie Renard, buteuse face à la Jamaïque vendredi (3-0), Kadidiatou Diani et Vicki Becho. A cinq jours du choc contre le Paris Saint-Germain, les temps de jeu des footballeuses lyonnaises seront scrutés.