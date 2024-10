Lille - OL : attention à la menace Jonathan David

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Avec déjà 11 buts toutes compétitions confondues, Jonathan David est en grande forme depuis quelques semaines. Il incarnera la menace offensive lilloise vendredi pour l'OL.

La saison dernière, Alexandre Lacazette et Jonathan David s'étaient livrés un duel à distance pour la deuxième place au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, derrière Kylian Mbappé. Avec 19 réalisations, les deux hommes n'avaient pas pu se départager. En 2022-2023, c'est le Lyonnais, avec 27 buts, qui avait devancé le Canadien. Pour 2024-2025, c'est le Lillois qui est clairement le mieux lancé.

Avec déjà six réalisations en championnat, plus cinq autres en Ligue des champions, l'avant-centre du LOSC montre qu'il est en forme. Si cet été, un départ était envisagé, il est finalement resté dans le Nord, et après quelques rencontres pour se mettre en route, il semble avoir trouvé son rythme de croisière.

Un doublé contre l'Atlético et un but face à Lens

Décisif devant la cage face à Strasbourg (3-3), il a enchaîné par un triplé contre Le Havre (0-3) en septembre. Il est en grande forme récemment, puisqu'il a offert la victoire aux Dogues face au Real Madrid (1-0) et l'Atlético de Madrid (1-3, doublé) en C1. Le week-end passé, il a aussi marqué dans le derby à Lens (0-2). Le numéro 9 incarnera donc une menace offensive de tous les instants pour les défenseurs rhodaniens vendredi.

Le 1er novembre, David retrouvera une de ses proies favorites. En dix matchs contre à l'OL, il a inscrit six buts. Seuls Strasbourg (huit) et Nantes (sept) lui réussissent plus. Dans ce duel entre Européens, museler l'attaquant de Lille semble donc être une des clés si les hommes de Pierre Sage veulent espérer s'imposer au stade Pierre Mauroy.