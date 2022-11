Pour le premier match du premier tour des éliminatoires de l’Euro 2023, l’équipe de France n’a fait qu’une bouchée du Kazakhstan. Mohamed El Arouch a délivré une passe décisive lors de son entrée tandis que Mathieu Patouillet est resté sur le banc.

C’est ce qui s’appelle ne laisser aucune chance à son adversaire. Avant la rencontre, l’équipe de France U19 était largement favorite face au Kazakhstan et a fait respecter la hiérarchie, mercredi en fin d’après-midi. Ayant pris la direction de l’Ecosse pour le premier tour des éliminatoires de l’Euro U19, les Bleuets ont parfaitement lancé cette campagne. Avec une victoire 7-0 contre la sélection kazakh, la France a pris les commandes de son groupe.

Cette large victoire porte la marque de Mathys Tel notamment qui s’est illustré avec un triplé et deux passes décisives. Du côté des Lyonnais retenus par Lionel Rouxel, Mohamed El Arouch, appelé de dernière minute, et Mathieu Patouillet ont débuté sur le banc. Seul le milieu de terrain a fait son entrée à un quart d’heure de la fin. Suffisant pour se montrer décisif avec une passe sur le dernier but français. Prochain rendez-vous pour les Bleuets samedi face à l’Islande.