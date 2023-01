OL : Kumbedi explique pourquoi il a choisi de loger à l'académie

Joueur de l'OL depuis l'été dernier, Saël Kumbedi vit à l'académie. Le défenseur de 17 ans a confié qu'il avait fait ce choix pour mieux s'intégrer.

Tout jeune joueur recruté l'été dernier par l'OL pour combler un vide au poste de latéral droit, Saël Kumbedi était auparavant au Havre. Depuis son arrivée, l'international U18 loge à l'académie. Il en a expliqué la raison sur la chaîne du club. "Je voulais bien m’intégrer ici, je ne voulais pas être isolé. Cela facilite l’intégration, a-t-il assuré. Je n’ai pas encore eu le temps de visiter le musée avec tous les trophées, mais je veux le faire."

Titulaire lors des deux derniers matchs, le latéral a fait bonne impression. Il assure avoir été bien "bien accueilli" par le groupe, "aussi bien par les jeunes que les anciens. Je me sens très bien à l'Olympique lyonnais et je suis beaucoup avec Romain Faivre, Johann Lepenant, Castello Lukeba, a-t-il confié. Je parle avec tout le monde. Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette me donnent beaucoup de conseils."