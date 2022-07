OL : la préparation, une belle opportunité pour les jeunes de s’illustrer

Même s’il a resserré son groupe pour le stage aux Pays-Bas, Peter Bosz a emmené avec lui certains jeunes joueurs pour ce voyage. Une dernière opportunité pour eux sur cette préparation de se montrer aux yeux de l’entraîneur.

En deux semaines de préparation et cinq matches amicaux, Peter Bosz a pu observer plus d’une trentaine de joueurs en action. Si le groupe reste encore très imposant (l’OL a convoqué 32 éléments pour le stage aux Pays-Bas cette semaine), le Néerlandais a tout de même choisi d’appeler pour ce voyage plusieurs jeunes. Nous pouvons citer ici Lomami, Bonnet, Dib, El Arouch ou encore Lega, qui n’ont pas encore disputé leur première rencontre officielle avec les professionnels.

Tous n’auront pas cette chance dès cette saison. Néanmoins, ils ont encore l’opportunité durant les prochains jours et lors des affiches face à Willem II (samedi) et au Feyenoord (dimanche) de montrer ce dont ils sont capables au coach rhodanien. Dans tous les cas, ces moments restent très précieux dans la carrière d’un footballeur. “Ils touchent un peu au Graal. Même si ce n’est pas parce qu’on fait des matches amicaux qu’on est arrivé. J’ai connu beaucoup de joueurs qui ont joué ces rencontres, ont fait la préparation, mais qu’on a pas revu après pour plusieurs raisons différentes, s’est souvenu Robert Valette, ancien entraîneur à l’académie lyonnaise. Mais cela leur donne de la plus-value, à eux après de la faire fructifier. Puis il faut être patient.”

Robert Valette "Donner envie à l'entraîneur de vous faire jouer"

Patient certes, mais il faut aussi savoir saisir sa chance lorsqu'elle vous tend les bras. Dans le football comme dans n’importe quel milieu concurrentiel, le train ne passe pas toujours deux fois comme nous l’explique l’ex-défenseur. “La seule chose que je disais à mes joueurs lorsqu’ils allaient évoluer avec les grands, c’était qu’il fallait donner envie de les faire jouer puis de les revoir, et ça, quel que soit l’entraîneur. Il faut le montrer, prouver qu’on veut faire les efforts, a-t-il clamé. Après, il faut aussi qu’il y ait de la place. Mais avec les deux matches amicaux par jour comme l’a fait l’OL, ils ont plus l’occasion de se faire voir.”

Sur le terrain, la jeune garde rhodanienne a alterné le bon et le moins bon, à l’image des prestations contre le Dynamo Kiev (défaite 3-1 puis succès 3-0 avec deux superbes buts). "Je ne regarde pas jeunes ou anciens. Je pense qu’on a vu une bonne performance de l’équipe, résumait après ces deux parties Peter Bosz. Je ne peux pas dire que lui a mieux joué que l’autre. C’était une bonne prestation sur le terrain. On a vu quand on a marqué, ils étaient tous ensemble et pour moi, c’est l’image de la soirée."

La jeunesse lyonnaise s'illustre

De cette grosse première quinzaine, nous pouvons retenir que les buteurs se nomment notamment Irvyn Lomami Sofiane Augarreau, Mohamed El Arouch, Sekou Lega et Philippe Boueye. Cela ne présage de rien, mais ce sont tout de même de bons signes pour débuter chez les grands. Le technicien lyonnais leur a donné du temps, entre 30 et 15 minutes, voire 45 pour certains, afin de se frotter au niveau professionnel. Ces jeunes ont pu se mesurer à des adversaires aguerris, même si ces derniers avaient aussi procédé à des changements en fin de match.

Désormais, Peter Bosz va réduire le temps de jeu distribué à chacun pour donner du rythme à ses cadres et à son onze. Ce stage avec donc ces deux rencontres du week-end semble être l’ultime chance pour certains d’évoluer avec les pros cet été. “Avant la reprise du championnat, les joueurs doivent avoir au moins 2 ou 3 matches amicaux dans les jambes. L’entraîneur aura aussi besoin d’avoir son équipe-type en place. Mais petit à petit, l’effectif va se resserrer, a confirmé Robert Valette. Automatiquement et de plus en plus, certains vont redescendre. Après, ils sont aussi là pour aider les plus grands à se préparer mais également à installer une certaine émulation.”

"C'est au joueur de dire je suis prêt"

La préparation est donc une période charnière pour les jeunes footballeurs qui ont la chance d’y prendre part avec le groupe. Une carrière ne se construit pas là-dessus, mais elle peut débuter comme cela. “Ce n’est pas le coach qui donne du temps de jeu, c’est au joueur de dire, je suis là, je suis prêt”, nous a confié Robert Valette. Aux jeunes Lyonnais de s’appuyer sur ses conseils.