OL : le Togo de Malcolm Barcola s'incline contre le Cap-Vert

(Photo by TONY KARUMBA / AFP)

Battu 2 à 0 par le Cap-Vert, le Togo a mal débuté ses qualifications pour la CAN 2023. Malcolm Barcola était titulaire du côté togolais.

Un but en début de match et un autre dans le temps additionnel. Mardi, le Togo de Malcolm Barcola a confirmé ses difficultés actuelles en perdant 2 à 0 contre le Cap-Vert. Tenus en échec par l’Eswatini lors de la première affiche des qualifications à la CAN 2023 (2-2), les Eperviers ont de nouveau encaissé deux réalisations.

Le Togo est dernier de son groupe

Le gardien de l'OL, en fin de contrat et qui devrait quitter le club, a disputé sa 17e rencontre en sélection nationale. Après deux journées, les Togolais sont derniers de leur groupe. Celui-ci est dominé par le Burkina Faso (6 points) et les Capverdiens (3). La Coupe d'Afrique des Nations semble déjà s'éloigner pour le frère de Bradley et ses coéquipiers.