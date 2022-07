OL : le troisième club de Ligue 1 le plus suivi sur Instagram

La joie des Lyonnais après la victoire contre Bordeaux (6-1, 2022) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le compte officiel de l’Olympique lyonnais compte plus de 2,2 millions d’abonnés sur Instagram. C’est le troisième club le plus suivi sur ce réseau social en Ligue 1.

Qui a dit que les abonnés ne comptaient pas pour un club de football ? Rappelez-vous, quand Bruno Guimarães rejoignait l’OL en début d’année 2020, le Brésilien soulignait l’impact, dans son choix de signer à Lyon, des milliers de messages reçus sur son compte Instagram par des supporteurs lyonnais. D'ailleurs, à ce petit jeu des réseaux sociaux, le club rhodanien est un très bon élève.

Le PSG est premier avec 61 millions d'abonnés

Sur Instagram, le compte officiel de l’Olympique lyonnais compte plus de 2,2 millions d’abonnés. Seules la page officielle de l’Olympique de Marseille, avec seulement 100 000 abonnés de plus que son rival olympien, et celle du Paris-Saint-Germain, qui trône très loin devant avec près de 61 millions d’abonnés, font mieux dans l’élite du football français. Une place sur le podium que l’OL devra surtout retrouver en Ligue 1, sur le rectangle vert cette fois-ci, dès la prochaine saison.