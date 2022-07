OL : Lyon 1950 envoie un message aux joueurs et au staff pour la reprise

Ce lundi, les joueurs et le staff de l’OL ont eu la surprise de voir une banderole de Lyon 1950 à l’entrée du centre d’entraînement. Le groupe de supporters appelle à l’union pour redresser la barre.

Ce lundi marque la reprise "officielle" de l’OL avec un retour sur les terrains du centre d’entraînement lyonnais. Après une série de tests médicaux durant le week-end, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont foulé la pelouse pour la première fois lundi matin. L’occasion pour le nouvel attaquant de faire plus ample connaissance avec Peter Bosz mais aussi de voir que les supporters n’avaient rien perdu de leur engouement et engagement envers le club, cinq ans après son départ.

Faire table rase de la saison dernière

Pour cette reprise, Lyon 1950 a accroché une banderole à l’entrée du centre d’entraînement de Décines. S’il a fait un boycott de match et d’encouragements la saison dernière, le groupe de supporters, qui était présent pour les présentations de Lacazette et Tolisso, espère que tout le club repartira sur de bonnes bases afin de retrouver les sommets. C’est en tout cas le message passé sur la banderole : "Nouvelle saison, unis et déterminés pour redorer le blason." Avec les retours de Lacazette et Corentin Tolisso, l’heure est désormais à l’ambition dans les différentes sphères du club.