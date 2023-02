OL : l’entraînement des Fenottes ouvert au public le 1er mars

Après le retour du championnat à Décines dimanche, les joueuses de l’OL vont retrouver leurs supporters. L’entraînement du 1er mars (11h) sera une nouvelle fois ouvert au public.

L’ouverture de la séance d’entraînement des joueurs de Laurent Blanc au public avait été un vrai succès populaire mercredi dernier. Certains supporters regrettaient d’ailleurs qu’il n’y en ait pas plus souvent. Chez les Fenottes, on ne fait clairement pas la fine bouche car les fans ont souvent l’occasion de pouvoir assister à une séance des Lyonnaises. La dernière en date était juste avant la trêve internationale de février. Trois semaines après, les Fenottes retrouveront leurs plus fidèles suiveurs.

L’OL a annoncé que la séance du mercredi 1er mars sera ouverte au public à partir de 11h. Cette réunion interviendra trois jours après la reprise du championnat avec la réception des Girondins de Bordeaux à Décines et la préparation du déplacement à Reims pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Une bonne manière d’avoir un supplément de motivation avec la présence des supporters.