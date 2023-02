Dans le cadre de l’intégration de l’OL à Eagle Football, un voyage au Brésil est programmé fin mars. Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot iront à l’Académie Pélé ainsi que sur les installations de Botafogo.

Depuis maintenant deux mois, l’OL a tourné une page de son histoire et en a ouvert une autre avec Eagle Football. John Textor est venu à Lyon à la mi-janvier et en attendant un nouveau retour entre Rhône et Saône, c’est l’OL qui va profiter de cette intégration à Eagle Football. Jeudi, pendant la conférence de présentation de Sonny Anderson, Vincent Ponsot a annoncé que le président Aulas et le directeur du football allaient prendre la direction du Brésil.

Un voyage pour quelques jours d’observation au sein de la Pelé Académie qui appartient à l’OL Groupe mais aussi pour visiter les installations de Botafogo, club du giron Eagle Football. "Fin mars, on doit aller au Brésil avec le président pour voir la Pelé Académie et voir Botafogo, qui appartient aussi à Eagle Football. Sonny (Anderson) peut nous apporter beaucoup sur des structures brésiliennes." Bien que venant du FC Barcelone, le nouveau conseiller sportif a lancé la filière brésilienne à l’OL des années 2000 et le succès qui est allé avec. En fera-t-il de même dans son nouveau costume ?