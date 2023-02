OL : "Aucune ambiguïté" entre Sonny Anderson et Laurent Blanc

Sonny Anderson avant un match entre Toulouse et l’OL (Photo by Rémy GABALDA / AFP)

En ajoutant un élément de plus dans le sportif de l’OL, Jean-Michel Aulas a voulu renforcer garde rapprochée. Mais ne va-t-il pas aussi créer des conflits internes ? Sonny Anderson assure que les rôles sont clairs.

Laurent Blanc, Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou et maintenant Sonny Anderson. Depuis mercredi, l’organigramme sportif de l’OL a vu un nouveau nom s’ajouter avec le Brésilien. Une arrivée dans un rôle de conseiller auprès du président Aulas mais qui pose la question de son implication au quotidien sur le domaine sportif. Toutes ces personnes ne vont-elles pas se marcher sur les pieds sachant que Sonny Anderson aura une mission transversale ? Cette dernière a d’ailleurs déjà commencé à en croire Vincent Ponsot puisque Sonny Anderson a déjà pu échanger avec Laurent Blanc.

Malgré des envies de coaching au début des années 2010 chez le Brésilien, les choses sont claires entre les deux. Sonny Anderson ne viendra pas empiéter sur les plates bandes du coach lyonnais. "On a discuté ensemble, on a une bonne relation et les choses sont claires sur nos missions et notre périmètre d’actions. Il n’y a pas d’ambiguïté. Intervenir dans le vestiaire ? Ca ne sera qu’à la demande du coach. Il sait qu’il peut me demander des choses."

Blanc n'a pas prévu de faire intervenir Anderson dans le groupe

Entre le discours de Sonny Anderson et celui de Laurent Blanc, la relation humaine est bien présente, eux qui se sont "souvent croisés comme adversaires dans les années 90" mais diffère sur l’influence que pourrait avoir le Brésilien dans le vestiaire lyonnais. "Ce n’est pas prévu qu’il intervienne sur le groupe. Ce n’est pas son rôle", a d’abord martelé le coach lyonnais avant de nuancer son propos sur le Brésilien. "Mais s’il a un conseil à donner à Jeffinho ou à Thiago Mendes, il n’y aucun souci tant qu’on oeuvre pour le club. Il faut se mettre ça dans la tête. Que ce soit moi, Sonny ou qui que ce soit qui travaille au club, si c’est pour le bien du club, il faut le faire. Il faut un échange intelligent et ne pas raisonner égoïstement. Mais je ne pense pas que ce sera le cas avec Sonny. L’OL est plus important que l’ego de n’importe qui."