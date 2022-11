OL : l’entraînement des Fenottes ouvert au public mercredi (11h)

Après trois victoires et en attendant l’enchaînement des matchs, les Fenottes vont retrouver leurs supporters. L’entraînement du mercredi 30 novembre sera ouvert au public.

La saison de l’OL est-elle enfin lancée ? Dire ça d’une équipe en tête du championnat et toujours invaincue peut faire sourire mais les prestations depuis le début de la saison laissaient à désirer. Depuis la victoire difficile contre Le Havre, il y a clairement du mieux et les succès contre le FC Zürich et le Paris FC l’ont confirmé. Le plein de confiance est total à Décines et ce ne sera pas de trop avec le mois de décembre qui arrive. Au programme ? Dijon, Zürich, le PSG, Arsenal et la Juventus…

Des chocs en perspective donc quatre matchs à domicile. Les Fenottes auront plus que jamais besoin de leurs supporters et c’est dans cette optique qu’un rendez-vous a été programmé. Le club a une nouvelle fois choisi d’ouvrir une séance d’entraînement des filles de Sonia Bompastor. Trois jours avant la réception de Dijon, les Fenottes vont s’entraîner sous les yeux des supporters lyonnais le mercredi 30 novembre à partir de 11h.