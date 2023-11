Les maillots portés par Lacazette, Lopes et Tagliafico lors de la victoire de l'OL contre Rennes dimanche (0-1) ont été mis aux enchères afin de récolter des fonds pour le Bleuet de France.

La douzième journée de Ligue 1 est forcément marquante pour l'Olympique lyonnais puisqu'elle vu les hommes de Fabio Grosso s'imposer pour la première fois de la saison (0-1 face au Stade rennais). Au-delà de ce succès, l'OL et les autres clubs français ont arboré, le week-end dernier, un bleuet sur leur maillot en hommage aux victimes de la première guerre mondiale. De quoi rendre collector cet équipement.

Maillots dédicacés

Les tuniques de l'OL d'Alexandre Lacazette, d'Anthony Lopes et de Nicolás Tagliafico sont désormais mises aux enchères. Cette initiative va permettre de récolter des fonds pour le Bleuet de France "afin de venir en aide aux familles des victimes de guerre et d’attentats, mais aussi aux soldats blessés dans les OPEX, ainsi qu’aux veuves et aux pupilles de la Nation", indique la Ligue de football professionnel. L'œuvre caritative du Bleuet de France "participe également au financement d’actions de transmission de la mémoire".

Les 110 maillots mis en enchères - Ligue 1 et Ligue 2 confondus - sont disponibles depuis ce mercredi et le resteront jusqu'au 4 décembre prochain (14h pour ceux de Ligue 2 BKT et 15h pour l'élite). Les trois maillots bleus de l'OL au blason vintage sont tous dédicacés par Alexandre Lacazette, Anthony Lopes et Nicolás Tagliafico.